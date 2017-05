Bundesweit erste Holocaust-Professur "Das Erinnern erschöpft sich bisweilen in leeren Gedenkritualen"

Sybille Steinbacher im Gespräch mit Dieter Kassel

Die Historikerin Sybille Steinbacher ist die erste Professorin für Holocaustforschung an der Johann Wolfang Goethe-Universität in Frankfurt am Main. (FotoStein/picture alliance/dpa)

Auch wenn die Holocaust-Forschung in Deutschland eine lange Tradition hat, eine eigene Professur dafür gibt es erst seit dem 1. Mai. Inhaberin Sybille Steinbacher hält es für wichtig, neue Wege zu finden, um Wissen über den Holocaust zu vermitteln.

Zwar wird die Holocaust-Forschung in Deutschland schon lange betrieben, aber nun gibt es in Frankfurt am Main auch einen eigenen Lehrstuhl dafür. "Die Forschung hat sich seit Mitte der 90er-Jahre, der Öffnung der osteuropäischen Archive enorm diversifiziert", sagte die Lehrstuhlinhaberin Sybille Steinbacher im Deutschlandfunk Kultur. Es seien neue Disziplinen dazu gekommen. Die Historikerin nannte als Beispiel die vergleichende Genozidforschung und die Kolonialismusforschung, die neuen Aufschwung genommen hätten.

"Vor diesem Hintergrund ist es durchaus richtig, die Holocaust-Forschung als eigenes Feld zu konturieren und sie nicht nur zu subsumieren unter die neuere und neueste Geschichte oder die Zeitgeschichte, sondern ihr tatsächlich auch einen eigenen Namen und damit auch einen eigenen Lehrstuhl zu geben."

"Wichtiges Signal"

Die renommierte Forscherin, zuletzt Professorin für Vergleichende Diktatur-, Gewalt- und Genozidforschung an der Universität Wien, ist seit dem 1. Mai auch Direktorin des an die Universität Frankfurt angegliederten Fritz Bauer Instituts. Dieses Institut, benannt nach dem jüdischen Generalstaatsanwalt und Initiator der Auschwitz-Prozesse, widmet sich seit 1995 ausschließlich der Geschichte und Wirkung des Genozids an den Juden. "Ich denke, es ist auch ein wichtiges Signal. Solche Lehrstühle gibt es in anderen Ländern", sagte Steinbacher. Dass auch Deutschland jetzt so einen Lehrstuhl einrichte, zeige dass die Auseinandersetzung mit den NS-Verbrechen ein Teil der politischen Kultur Deutschlands sei.

Erinnern - mehr als "etwas leere Gedenkrituale"

"Das Erinnern erschöpft sich ja leider bisweilen im Moralisieren und auch in etwas leeren Gedenkritualen", sagte Steinbauer. "Das ist sicher der falsche Weg der Auseinandersetzung oder jedenfalls nur ein Teil eines Weges." Sie halte die Frage der Vermittlung für sehr wichtig. "Die historische Forschung kann beitragen, weil sie Wissen vermitteln kann", sagte Steinbacher. Es gehe in der zeithistorischen Forschung darum, ein kritisches Geschichtsbewusstsein zu schaffen.