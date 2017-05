Béa Beste "Lebenskunst beginnt da, wo wir Dinge umsetzen"

Moderation: Katrin Heise

Bea Beste, Gründerin des Start-Ups Tollabox, Bloggerin, Unternehmerin

Die Bloggerin und Unternehmerin Béa Beste treibt die Frage um, wie sie anderen zu mehr Spaß beim Lernen verhelfen kann. So wurde sie zur Gründerin des spielpädagogischen Start-Ups Tollabox. Das Projekt scheiterte zwar, aber Fehler sind für Beste Teil des Lernprozesses.

Béa Beste ist hungrig nach Neuem und wenn sie ihm auf der Spur ist, dann fragt sich die Bloggerin und Unternehmerin, wie ein Siebenjähriger vorgehen würde. Sie probiert gern Dinge aus, die sie noch nicht kennt. Wenn sie zum Beispiel auf den Bus wartet oder drin sitzt, erkundet sie auf ihrem Smartphone neue digitale Gefilde.

Zu mehr Spaß beim Lernen verhelfen

Bea Beste treibt dabei die Frage um, wie sie auch anderen zu mehr Spaß beim Lernen verhelfen kann. So wurde sie zur Gründerin der privaten Phormsschulen und des spielpädagogischen Start-Ups Tollabox. Beide Projekte verliefen nicht nach Plan, aber für Beste sind Fehler Teil eines Lernprozesses.

Nach dem frühen Tod ihrer beiden Eltern ging die im rumänischen Bukarest geborene Optimistin mit 15 Jahren nach Deutschland, lernte eine neue Sprache und Kultur und sagt heute:

"Lebenskunst beginnt da, wo wir Dinge umsetzen."

Am 9.5. ab 9:05 Uhr ist Béa Beste zu Gast "Im Gespräch" von Deutschlandfunk Kultur. Wir wollen Béa Beste fragen, woher sie ihre Zuversicht schöpft, was sie zum Lachen bringt und warum Erwachsene sich häufiger an Siebenjährigen orientieren sollten.