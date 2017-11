Autorin Kirsten Boie Lesen gegen die Bildungsarmut

Kirsten Boie im Gespräch mit Ulrike Timm

Die Kinderbuchautorin Kirsten Boie (picture alliance / dpa / Ulrich Perrey)

Schon als Fünfjährige schrieb sie kleine Texte auf Butterbrotpapier, als Schülerin las sie lieber Bücher als an die frische Luft zu gehen und zum Schreiben kam sie eher aus Verlegenheit: Die Autorin Kirsten Boie erzählt aus ihrem Leben.

Die Autorin Kirsten Boie schreibt seit sie fünf Jahre alt ist. Dazu kam sie auf Umwegen: Denn als Kirsten Boie 1983 ein Kind adoptieren wollte, verlangte das Jugendamt, dass sie ihren Lehrerinnenberuf aufgeben solle, um für das Kind da zu sein. Zuhause kam ihr dann die Idee, Geschichten zu schreiben.

Ihr erstes Buch "Paule ist ein Glücksgriff" war ein Erfolg. Seitdem hat Kirsten Boie gut hundert Bücher für Kinder und Jugendliche geschrieben. Sie hat Figuren wie den kleinen Ritter Trenk, die Kinder aus der Möwenstraße oder die Seeräubermoses erschaffen.

Warum sie bis heute in ihrer Geburtsstadt Hamburg lebt, wie sie Bildungsarmut mit Lesen bekämpft und welche Begegnungen sie mit Aids-Waisen in Swasiland hat, darüber unterhält sich Ulrike Timm mit Kirsten Boie am 2. November ab 9.05 Uhr.