    Zwischen Tradition und Trend - die Neuerfindung des Männerchorgesangs

    56:39 Minuten
    Chormusik Podcast Sendung Sendereihe
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    Hochweis, Olga/Hahn,Elisabeth; Hochweis, Olga/Hahn,Elisabeth |
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