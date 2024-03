Historisch überliefert ist der erste Nacktläufer im universitären Milieu, an der „Washington and Lee University“ in Lexington (Virginia), im Jahre 1803. Die erste Sportarena, in der sich ausgerechnet vor den Augen der Royal Family nackte Tatsachen entblößten – we are not amused! – war das Londoner Twickenham-Sta­dion 1974, bei einem Rugby-Match vor 53.000 Zuschauern. Der Medienerfolg des Australiers Michael O’Brien – sein Foto ging um die Welt, s.o. – rief zahllose Nachahmer auf den Plan. Man könnte fast sagen: Von der Sport-Störung wurde das Flitzen zur Risikosportart sui generis.