    Zwischen Entschlossenheit und Sorge: Theatermachen nach der Wahl

    53:44 Minuten
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    Burkhardt, Susanne; Philipp, Elena: Schmitz, Sandra-Uma; Leander, Clemens |
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