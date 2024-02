Demokratie

Warum die Kritik an Selenskyj lauter wird

27:14 Minuten Zivilgesellschaft und Opposition fürchten Demokratieabbau: Der ukrainische Präsident Selenskyj ist omnipräsent und entscheidet vieles allein. © picture alliance / Planet Pix / Zuma Press / Ukraine Presidency

Sabine Adler, Margarete Wohlan · 22. Februar 2024, 18:30 Uhr

Der Überfall Russlands auf die Ukraine am 24. Februar 2022 jährt sich zum zweiten Mal. Die Stimmung im Land ist so schlecht wie lange nicht mehr. Der Präsident zieht immer mehr Macht an sich. Tötet der Krieg die Demokratie in der Ukraine?