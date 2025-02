Berlinale 2025

Israels Geiseln: Zwei Dokus zeigen das menschliche Leid

08:32 Minuten Liat Beinin Atzili war 50 Tage lang als Geisel in der Hand der Terrororganisation Hamas. Ihre Freilassung wird von der Nachricht überschattet, dass ihr Mann die Geiselhaft nicht überlebt hat © picture alliance / dpa / Christoph Soeder

Link kopieren/teilen Der Link wurde in die Zwischenablage kopiert.

Email Audio herunterladen

Zwei Filme auf der Berlinale thematisieren die Folgen des Terrorangriffs auf Israel am 7. Oktober 2023: In "Letter to David" geht es um David Cunio, der noch immer in Geiselhaft ist. "Holding Liat" begleitet die Familie der befreiten Liat Benin-Azili.