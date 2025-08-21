Das Kind erlebt den Geburtsprozess als unfreiwilligen Akt. “Wer zur Hölle hat mich gefragt, ob ich leben will?” – diese Frage steht im Zentrum der Darstellung. Das Neugeborene empfindet Widerstand gegen das Hinausdrängen, fühlt sich verletzlich und fremdbestimmt.

Die Mutter durchlebt das Gebären als körperlichen und emotionalen Kraftakt. Ihr Körper, einst Schutz, öffnet sich und gibt das Kind frei. Sie erlebt einen Abschied von ihrer bisherigen Identität, begleitet von Zweifeln an ihrer Entscheidung.