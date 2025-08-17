    Zum Werk des Künstlers Michael Triegel. Katholische Kirche

    24:29 Minuten
    Feiertag Dlf Kultur Sendungszeit der Religionsgemeinschaften
    © Deutschlandradio
    Erbrich, Guido |
    Audio herunterladen
    Feiertag Dlf Kultur Sendungszeit der Religionsgemeinschaften
    Aus dem PodcastFeiertag
    Zur Startseite