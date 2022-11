Zum Tod des Journalisten Wolf Schneider

"Ich habe in den anderthalb Jahren in der Journalistenschule mehr gelacht als in fünf Jahren Studium", erinnert sich die Journalistin und Schriftstellerin Petra Reski an ihre Zeit bei Schneider an der Henri-Nannen-Schule in Hamburg. Er sei witzig, gemein, unterhaltsam und scharfsinnig gewesen, auch wenn seine mitunter spaltende Art nicht immer gut ankam und so manchen herausgefordert habe, so Reski. "Wir haben es besonders geliebt, wenn er über Chefredakteure gelästert hat".