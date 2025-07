Hulk Hogan

Er war groß, er war dreist, er war bizarr

34:47 Minuten Der Wrestler Hulk Hogan machte 2024 im US-Wahlkampf mit bizarren Auftritten Stimmung für Donald Trump

Mit Hulk Hogan und Ozzy Osbourne starben diese Woche gleich zwei Popkultur-Ikonen. Was bleibt von ihnen? Darüber sprechen wir mit Laura Ewert und Hagen Terschüren. Außerdem: Was reizt gerade die Generation TikTok an Oasis?