Nachruf auf Hans Belting

So gab er Anfang der 90er-Jahre seine Professur in München auf und ging nach Karlsruhe an die neu gegründete Hochschule für Gestaltung , die er wie das Zentrum für Kuns und Medien (ZKM) wesentlich mitprägte. Zu der Zeit war er bereits ein international renommierter Kunsthistoriker. Ein ungewöhnlicher Schritt.

In seinem Buch „Bild und Kult. Zur Geschichte des Bildes vor der Kunst“ hat Belting etwa den Import der Ikonen aus der byzantinischen Kunst nach Westeuropa thematisiert. Dabei habe er das, was heute als Anfang des Bildes, also des Bildes, wie es die europäische Kunstgeschichte beschreibt, als Tafelbild, auf dem eine narrative Szene gezeigt wird, als eine Adaption und Veränderung der Ikonen beschrieben.

„Er hatte überhaupt keinen Dünkel gegenüber verschiedenen Hierarchien in der Akademie und war eigentlich immer bereit, sich einzulassen auf jüngere Leute. Wenn ihn ein Doktorand oder auch eine Studentin was gefragt hat, war er immer sofort bereit, sich damit auch intensiv zu beschäftigen. Also diese Offenheit, die hat mich eigentlich am meisten beeindruckt.“