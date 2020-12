Zum 250. Tauftag Ein Blick zurück aufs Beethoven-Jahr

Moderation: Mascha Drost, Gast: Rainer Pöllmann

Beethoven sollte dieses Jahr groß, bunt, unkonventionell und fröhlich gefeiert werden. (imago images / blickwinkel / S. Ziese)

Diese Stunde ist dem Jubiläumsjahr zu Ludwig van Beethoven gewidmet. Es werden Schlaglichter geworfen auf die Feier in Bonn, die BTHV-Aktionen, Beethovens Wirken in die neue Musik oder wie der 250. Geburtstag des Komponisten in Bagdad gefeiert wurde.

Das Beethoven-Jahr wurde am 17. Dezember 2019 mit einem großen Fest beim Bundespräsidenten im Berliner Schloss Belvedere eröffnet. Die Hoffnungen, dem Komponisten ein würdiges Jahr zu bereiten, waren groß. Niemand wusste zu diesem Zeitpunkt, dass dem Jubiläum ein derartiges Ausbremsen bevorstand.

Beethovens Jubiläum wurde ordentlich ausgebremst. (imago images / photothek / Ute Grabowsky)

Die Sendung zieht Bilanz. Wie haben die BTHVN-Aktionen gezündet? Wie zum Beispiel hat Bonn in der Nacht vom 16. zum 17. Dezember in das Jubiläum hineingefeiert? Wie hat sich die Beschäftigung mit dem Komponisten auf die heute Schaffenden ausgewirkt?

Auch ein Blick nach Bagdad folgte: Hier hatte das Goethe-Institut das Datum fest im Blick.

Ebenso spielte die Figur Beethoven eine Rolle im Filmgeschäft und in der digitalen Welt: Beethoven war Mittelpunkt auf Instagram - sein Konterfei tauchte in Memes auf.

Beethoven in der Öko-Bewegung

Beethoven wurde auch von der Umweltbewegung entdeckt - oder eher vereinnahmt? Die sechste Sinfonie, die sogenannte "Pastorale", wurde zur Öko-Sinfonie uminterpretiert.

Und natürlich wirft das Tonart-Team einen Blick auf den Buch- und CD-Markt. Welche Wiederveröffentlichungen lohnten, welche Neueinspielungen waren großartig, gar überraschend? Und welche Biografie sollte man gelesen haben?