Zum 200. Geburtstag von Theodor Fontane "Fontane würde heute twittern"

Heike Gfrereis im Gespräch mit Britta Bürger

Der junge Fontane. Der Schriftsteller wurde am 30. Dezember 1819 in Neuruppin geboren und ist am 20. September 1898 in Berlin gestorben. (weltweit)

Der bedeutendste Romancier Brandenburgs wird uns durch das gesamte Jahr begleiten. Mit Hilfe neuester Technologien versucht das Museum Neuruppin, neue Perspektiven auf Theodor Fonates Texte zu eröffnen, die durch Interpretationen oft verstellt sind.

Im Deutschlandfunk Kultur erklärt Heike Gfrereis das Konzept der von ihr für das Museum Neuruppin kuratierten Leitausstellung zum Fontane-Jahr: Man werde sich die vielen "verschiedenen Fontanes" anschauen, einen Fontane, der Texte collagiere, einen, der gerne plagiiere, aber auch einen, der gerne archiviere.

Die Literaturausstellung stützt sich dabei vor allem auf Fontanes Notizbücher: "Da sieht man, wie er sammelt." Der Journalist, Kriegsberichterstatter und Theaterkritiker habe nämlich in diesen Stoffsammlungen Listen angelegt oder auch kleine, einfache Strukturen, denn Fontane habe, so Gfrereis weiter, gerne alles auf drei Punkte, drei Linien reduziert.

In den Materialien befinden sich neben diesen Listen auch sehr viele Zeichnungen und Zeitungsausschnitte. Es handelt sich hierbei also um eine Art Text- und Schreibwerkstatt. Würde Fontane heute leben, würde er twittern, ist sich Gfrereis sicher. Aber man werde auch Texte wie Effie Briest in den Mittelpunkt der Ausstellung stellen und diese mit digitalen Methoden analysieren.

Fontanes bedeutsame Welt

Mit Computerprogrammen werde dabei ausgelotet, welches Wortfeld der Roman vor uns ausbreite, so Gfrereis weiter. Dazu habe man beispielsweise die häufigsten Wörter genauso wie jene, die nur einmal vorkommen, gezählt, "um einfach auch neue Perspektiven auf diese Texte zu eröffnen, die eben durch Interpretationen oft verstellt sind".

"Dann kommt eigentlich ein ganz munterer, gut gemachter Text heraus. Man sieht, auch wie Fontane, der ganz oft die Leute dialogisch nebeneinander führt, auch Realität erzeugt, aber auch das, was er poetisch nennt, nämlich eine ganz bedeutsame Welt. Also, es gibt bei Fontane nichts, was zufällig auftaucht, alles entlarvt sich natürlich in einer Bedeutung für das Geschehen."

Das Museum Neuruppin zeigt vom 30. März bis zum 30. Dezember 2019 in Theodor Fontanes Geburtsstadt anlässlich seines 200. Geburtstags die Leitausstellung "fontane.200".