Zukunftszentrum in Halle

Gesucht: ein Pendant im Westen

Die Entscheidung über den Standort des „Zukunftszentrums Deutsche Einheit und Europäische Transformation" ist gefallen: Es soll in Halle an der Saale entstehen.

Ein Kommentar von Niklas Ottersbach · 15.02.2023

Das Zukunftszentrum ist in Halle an der Saale gut aufgehoben. Ein zweites Zentrum in Westdeutschland wäre allerdings auch eine gute Idee. Vielleicht sogar in Bonn?