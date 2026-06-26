Zukunft der Rente
Die Rentenkommission setzt sich bewusst aus Vertretern aus Politik, Wissenschaft, Arbeitgebern und Gewerkschaften zusammen, um die wichtigsten Perspektiven zu berücksichtigen © picture alliance / Ipon / Stefan Boness
Sind die Vorschläge der Kommission gerecht?
53:45 Minuten
Die Vorschläge der Rentenkommission haben es in sich: Verlängerung der Lebensarbeitszeit, Abschaffung der Rente mit 63, Einführung einer Kapitaldeckung. 33 Punkte, die für Diskussionen sorgen. Wie gerecht und zukunftsweisend sind sie?