Zukunft der Rente

Sind die Vorschläge der Kommission gerecht?

53:45 Minuten Die Rentenkommission setzt sich bewusst aus Vertretern aus Politik, Wissenschaft, Arbeitgebern und Gewerkschaften zusammen, um die wichtigsten Perspektiven zu berücksichtigen © picture alliance / Ipon / Stefan Boness

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Die Vorschläge der Rentenkommission haben es in sich: Verlängerung der Lebensarbeitszeit, Abschaffung der Rente mit 63, Einführung einer Kapitaldeckung. 33 Punkte, die für Diskussionen sorgen. Wie gerecht und zukunftsweisend sind sie?