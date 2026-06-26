Zukunft der Rente

Sind die Vorschläge der Kommission gerecht?

53:45 Minuten
Die Vorsitzende Constanze Janda (6. von rechts) und weitere Mitglieder der Rentenkommission stehen auf dem Dach des Bundeskanzleramtes in Berlin, dahinter sieht man in der Ferne den Reichstag und den Fernsehturm.
Die Rentenkommission setzt sich bewusst aus Vertretern aus Politik, Wissenschaft, Arbeitgebern und Gewerkschaften zusammen, um die wichtigsten Perspektiven zu berücksichtigen © picture alliance / Ipon / Stefan Boness
Rahmloh, Axel |
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Die Vorschläge der Rentenkommission haben es in sich: Verlängerung der Lebensarbeitszeit, Abschaffung der Rente mit 63, Einführung einer Kapitaldeckung. 33 Punkte, die für Diskussionen sorgen. Wie gerecht und zukunftsweisend sind sie?
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