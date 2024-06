Denn so sehr ich bei den letzten Turnieren die Bildführung im Fernsehen kritisiert habe, weil man mir alles außer das Spiel zeigte - ebenso sehr muss ich nun loben und mache das gern: viele Einstellungen aus der Totalen, Fußball sehe ich wieder als ein taktisches Spiel statt als Aneinanderreihung belangloser Großaufnahmen. Sehr schön - und ich schaue sogar das eine oder andere Spiel mehr als ich ursprünglich wollte. Hoffentlich übernimmt das so auch die Tochterfirma der Deutschen Fußball-Liga DFL, die uns nach der EM dann wieder auf allen Kanälen mit Bundesligabildern versorgt.

Apropos Kanäle, und egal, ob gebührenfinanziert oder privat: Haben die eigentlich immer mehr Expertinnen und Experten am Start - oder kommt es mir nur so vor?



Zwei im Studio plus ein oder zwei Moderatorinnen, mindestens eins plus eins am Spielfeldrand und dann auch noch am Reporterplatz. Dazu kommt noch der Souffleur für den Reporter mit Statistiken und dergleichen.