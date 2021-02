Zdeněk Fibich: Die Braut von Messina Tschechische Romantik – dunkel und dramatisch

Moderation: Stefan Lang

In einem Kloster als Braut Christi versteckt, wird Beatrice dennoch zum Objekt der Begierde ihrer Brüder. (unsplash / Tom Robertson)

Zdeněk Fibich schwelgt mit seiner "Braut von Messina" in düsterer Liebesromantik: Zwei Adels-Brüder kämpfen um die Liebe einer jungen Nonne, die sich als ihre verheimlichte Schwester entpuppt. Ein Kampf, den die jungen Männer nicht überleben.

Mit "Die Braut von Messina" präsentierte das Theater Magdeburg zum ersten Mal in Deutschland eine der bedeutendsten Opern der tschechischen Romantik.

Die verwitwete Fürstin Isabella von Messina möchte ihre beiden verfeindeten Söhne Manuel und César versöhnen und ein lang gehütetes Geheimnis lüften: Trotz einer Prophezeiung, ihre Tochter würde das Ende des Fürstengeschlechts verursachen, hatte sie die kleine Beatrice vor dem Tod gerettet und unerkannt in einem Kloster aufziehen lassen.

Doch das Schicksal lässt sich nicht aufhalten: Beide Brüder verlieben sich in die schöne Unbekannte, ihr Hass flammt auf. Am Ende sind sie tot, und die überlebenden Frauen sind mit ihren Schuldgefühlen allein.

Die Mutter Donna Isabella (Lucia Cervoni) und Beatrice (Noa Danon) bleiben am in "Die Braut von Messina" zurück. (picture alliance / ZB | Jens Wolf)

In der Nachfolge Bedřich Smetanas gilt Zdeněk Fibich (1850–1900) als bedeutendster tschechischer Opernkomponist der Romantik. In seiner Oper nach Schillers "Trauerspiel mit Chören" folgt er den Intentionen des klassischen Theatererneuerers und verbindet effektvolle Chorszenen mit überzeugenden Rollenporträts. Seine Figuren deutet er geschickt psychologisch aus.

Aufzeichnung vom 14. März 2015 in der Oper Magdeburg

Zdeněk Fibich

Die Braut von Messina - tragische Oper in drei Akten

Libretto von Otakar Hostinský nach Friedrich Schiller



Donna Isabella - Lucia Cervoni

Don Manuel - Thomas Florio

Don Cesar - Richard Samek

Beatrice - Noa Danon

Diego - Johannes Stermann

Kajetan - Martin-Jan Nijhof

Bohemund - Manfred Wulfert

Panos - Hale Soner



Opernchor des Theaters Magdeburg

Magdeburgische Philharmonie

Leitung: Kimbo Ishii