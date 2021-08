Young Euro Classic 2021: Wiener Jeunesse Orchester Mit Charme und Überzeugungskraft

Moderation: Elisabeth Hahn

Das Wiener Jeunesse Orchester im Konzerthaus Berlin (Wiener Jeunesse Orchester © MUTESOUVENIR | Kai Bienert)

Der musikalische Nachwuchs zu Gast in Berlin. In diesem Jahr kommen Jugendorchester aus aller Welt wieder ins Konzerthaus am Gendarmenmarkt und bringen neben dem klassischen Repertoire auch Musik aus ihren Heimatländern mit.

Herbert Böck leitet das "Wiener Jeunesse Orchester" seit 1989. Er ist davon überzeugt, dass junge Nachwuchsmusiker gegenüber Profis in Orchestern einen entscheidenden Vorteil haben. Ihre Chance sei, so Böck, "dass sie, selbst wenn ihr Können nicht ganz so hoch ist, ihr Wollen so viel höher ist, dass im Endeffekt noch etwas Besseres rauskommt. Das beweist, und davon bin ich überzeugt, dass das Wollen immer noch wichtiger ist, als das Können."

Und davon konnten die jungen Musikerinnen und Musiker auch das Publikum beim Festival Young Euro Classic im Konzerthaus am Gendarmenmarkt überzeugen. Mit Musik von Franz Schubert und Kurz Schwertsik, beide Wiener, sowie von Sergej Prokofjew. Der Solist des Abends: der österreichisch-russissche Geiger Daniel Auner.

Young Euro Classic

Konzerthaus Berlin

Aufzeichnung vom 05.08.2021

Sergej Prokofjew

Sinfonie Nr. 1 D-Dur op. 25 "Symphonie classique"

Kurt Schwertsik

Violinkonzert Nr. 2 op. 81

Franz Schubert

Symphonie Nr. 7 h-Moll D 759 "Unvollendete"

Sergej Prokofjew

Orchestersuite aus "Die Liebe zu den drei Orangen" op. 33a

Daniel Auner, Violine

Wiener Jeunesse Orchester

Leitung: Herbert Böck