Wolfgang-Hahn-Preis für Frank Bowling

Der Maler Frank Bowling erhält den Wolfgang-Hahn-Preis . Dass Bowling in Deutschland noch nicht so bekannt ist, auch das sei ein Kriterium dafür gewesen, sagt Yilmaz Dziewior, Direktor des Museum Ludwig in Köln. Zudem habe es noch kein Werk des britischen Künstlers in der Sammlung gegeben, das Kölner Museum sei nun das erste in Deutschland.