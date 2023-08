Im Grenzbereich von Musik und Literatur

Worte hören, Klänge schreiben

57:46 Minuten Die Autorin, Künstlerin und Professorin für Text und Ästhetische Praxis an der Hochschule in Düsseldorf Swantje Lichtenstein bei einer Performance 2017 © Deutschlandradio

Von Florian Neuner · 29. August 2023, 00:05 Uhr

Im selben Maße, wie Konventionen verschwinden, werden auch Metier-Grenzen immer weniger akzeptiert - sowohl in der Musik als auch in der Literatur. In der Medienkunst gehen Text und Klang neue Verbindungen ein: Autoren agieren als Performer und arbeiten mit Elektronik.