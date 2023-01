Angespannter Wohnungsmarkt

In Deutschland fehlen über 700.000 Wohnungen - das ist das größte Wohnungsdefizit seit mehr als 30 Jahren. Zu diesem Ergebnis kommt eine neue Studie des Hannoveraner Pestel Instituts und der Kieler Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen (Arge), die heute in Berlin vorgestellt wurde. Das Problem wäre lösbar, meint die Wirtschaftsjournalistin Ulrike Herrmann. Allerdings nicht durch Neubauten.

Natürlich suchten die Menschen im Moment händeringend nach Wohnungen, sagt Herrmann. "Daraus darf man aber nicht schließen, dass es nicht genug Wohnraum in Deutschland geben würde." Im Durchschnitt stehen jedem inzwischen 47 Quadratmeter Wohnfläche zur Verfügung. "Das ist mehr als genug." Das Problem besteht laut Herrmann vielmehr darin, dass der Wohnraum falsch verteilt sei - und das in vielfacher Hinsicht.

Arme leben demnach eher in kleinen Wohnungen, Reiche dagegen eher in großen. Manchmal hätten sie sogar mehrere Wohungen, die zum Teil leer stehen, beklagt die Wirtschaftsjournalistin. "Das zweite Problem ist, dass alle in Großstädten leben wollen, weil da die Arbeit ist." Auf dem Land wiederum stünden rund 1,5 Millionen Wohungen leer.