Abriss von Wohnungen

Neubau statt Sanierung in Essen

08:30 Minuten Frühere Bergarbeiter-Siedlung in Essen: Die Wohnungsgesellschaft Vivawest will die Siedlung im Lippermannweg abreißen. © imago / Funke Foto Services

Rauschenberger, Lisa; Brink, Nana · 25. September 2023, 13:08 Uhr

Trotz Wohnungsmangels werden in Deutschland immer wieder Häuser abgerissen. In Essen trifft es eine Siedlung aus den 1930er-Jahren. Ökologisch sei das verkehrt, so Experten. Neubau sei aber günstiger als Sanierung, sagt das Wohnungsunternehmen.