Wohlstand durch mehr Arbeit: ein leeres Versprechen

Wenn Bundeskanzler Friedrich Merz behauptet, „Leistung muss sich wieder lohnen“, dreht sich mir der Magen um. Das Leistungsversprechen ist vielen in meiner Generation inzwischen höchst suspekt. Ich kenne immer mehr Menschen, die ausgebrannt sind oder nach einer 60-Stunden-Arbeitswoche und vor lauter mental Overload kaum noch Zeit für Verabredungen haben.

Trotzdem fordert Merz in seiner Regierungserklärung die Deutschen dazu auf, endlich wieder mehr zum Wohle der Nation zu arbeiten und somit das Wirtschaftswachstum anzukurbeln. Er kritisiert Bestrebungen nach einer Vier-Tage-Woche und den Wunsch nach mehr Work-Life-Balance. Merz löst damit eine kontroverse Debatte über Arbeitszeiten aus.

Debatte um Arbeitszeit Die Deutschen arbeiten so viel wie noch nie

Dabei weisen Wirtschaftsexperten darauf hin, dass in Deutschland mehr Menschen als je zuvor arbeiten: Derzeit sind knapp 46 Millionen Menschen erwerbstätig, Ökonomen zufolge ist damit ein Rekordhoch erreicht. Doch sie hinterfragen auch die Annahme, dass mehr Arbeit automatisch zu mehr Wohlstand führt. Denn diese Vorstellung trifft in Deutschland längst nicht mehr ohne Weiteres zu.

Ohne Zweifel hat Wirtschaftswachstum die Grundlage für ein Leben in materiellem Wohlstand geschaffen. Doch die Frage ist heute längst nicht mehr, wie wir durch Wachstum zu Wohlstand kommen, sondern wie wir den Wohlstand erhalten und zugleich gerechter verteilen können.

Beschäftigte in Dienstleistungsberufen wie Gastronomen, Reinigungskräfte, Lieferanten, Taxifahrer oder Verkäufer haben am Wohlstandsgewinn der vergangenen Jahrzehnte kaum teilgehabt. Sie eint, dass sie in Vollzeit oder sogar darüber hinaus arbeiten. Trotzdem reicht ihr monatliches Nettoeinkommen gerade mal aus, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Viele von ihnen verdienen knapp 2000 Euro brutto und verfügen kaum über Rücklagen oder Vermögen.