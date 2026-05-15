    Wo sich der König einst amüsierte. Das königliche Schlosstheater Versailles

    28:45 Minuten
    Podcast Audiothek Cover 2022 Deutschlandfunk Kultur
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    Liese, Kirsten |
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