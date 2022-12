Wishlists auf Amazon

„Ich habe ein Amazon-Paket bekommen. Und - ich hab nichts bestellt! Es muss oder wird wahrscheinlich was von der ‚Wishlist‘ sein, ich mach‘s mal auf. Okay. Wow! Yeah! Die Rouladen sind da – wie cool! Das ist super, das ist wirklich super. Freu ich mich.“

Für Sandra ist ein Wunsch in Erfüllung gegangen. Die „Wishlist“ mit den Dingen, die sie sich wünscht, hat sie bei Amazon angelegt. Es ist eine Art digitale Variante der Hochzeitstische im Kaufhaus: Man teilt öffentlich mit, was man gerne hätte und das können andere Leute dann für einen kaufen.

„Nicht nur für Sandra, sondern für eine ganze Reihe von Menschen in Deutschland sind Wünsche oder Wunschzettel – oft in Form dieser ‚Wishlists‘ – inzwischen eben Bestellzettel – unfreiwillige, aber notwendige“, erklärt die Journalistin Lydia Heller, die Sandra gesprochen hat. Es geht um existenzielle Dinge, die sie sich sonst nicht leisten können. Sie ist eine von rund 13 Millionen Menschen in Deutschland, die die Statistiker „armutsgefährdet“ nennen – also Leute, die über weniger als 60 Prozent des Durchschnittseinkommens verfügen.

„Die Wishlists werden auseinandergenommen. Das ist zum einen ein Problem“, sagt Sandra. „Zum anderen werden durch diese ganzen Trolle und so weiter die ‚Wishlisten‘ leergekauft und es kommt nie was an bei den Betroffenen. Die stornieren das danach wieder. Vielleicht war es das Geburtstagsgeschenk für das Kind und dann kommt es nicht an, und das macht auch was mit den Menschen. Es ist echt übel geworden.“