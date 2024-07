Konjunkturdaten

Darum gibt es gerade einen kleinen Aufschwung Ost

Kurbelt in Brandenburg die Wirtschaft an: das Tesla-Werk in Grünheide.

Hatting, André; Lehmann, Robert · 09. Juli 2024, 13:19 Uhr

Die Konjunktur in Deutschland lahmt. In einigen ostdeutschen Bundesländern jedoch brummt die Wirtschaft. Das zeigen Daten aus dem vergangenen Jahr. Was sind die Gründe? Robert Lehmann vom ifo Institut hat Antworten.