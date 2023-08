Friedkin wird 1935 in Chicago geboren und hat ukrainisch-jüdische Vorfahren. Sein Vater ist Seemann, seine Mutter Krankenschwester. Als Jugendlicher schließt er sich einer Gang an und wird wegen bewaffneten Raubüberfalls verhaftet, ohne jedoch verurteilt zu werden.

1961 dreht Friedkin den Dokumentarfilm „The People vs. Paul Crump“. Er handelt von einem Afroamerikaner, der bei einem Raubüberfall auf eine Babynahrungsfabrik einen Wächter erschossen haben soll, aber seine Unschuld beteuert. Friedkins Film gewinnt in San Francisco den Golden Gate Award.

Kurz danach geht er nach Hollywood, wo er 1971 seinen Durchbruch als Spielfilmregisseur erlebt, mit dem Actionthriller „French Connection“. Das Werk handelt von einem fanatischen Polizisten, gespielt von Gene Hackman, der in New York einen Drogenring dingfest machen will. Der Actionfilm ist brillant inszeniert, und die Verfolgungsjagd in der Gene Hackman im Auto gnadenlos die Hochbahn verfolgt, in der ein Killer fährt, gehört zu den Höhepunkten der Filmgeschichte.