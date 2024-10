Waffen fürs NATO-Land

Rüstungsexporte in die Türkei – wie verlässlich ist Erdogan?

Die Bundesregierung hat erstmals seit Jahren Rüstungsexporte an die Türkei genehmigt. Unter anderem sollen Flugabwehrraketen und Torpedos an die türkische Marine gehen.

In den vergangenen Jahren hat Deutschland kaum Waffen an Ankara geliefert. Nun ändert die Ampel ihre Politik und lässt offenbar im großen Stil Rüstungsgüter an Erdogan ausführen – gerade wo sich die Frage stellt: Wie verlässlich ist der NATO-Partner?