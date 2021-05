Wie wird man ein guter Mensch? "Wir haben alle unsere Lebenslügen"

Moderation: Caro Korneli

Der gute Mensch - was darf er tun und was nicht? Eine Frage, auf die schon viele Antworten gefunden wurden. (unsplash / Charles Etoroma)

Moderatorin Caro Korneli will mehr Wahrhaftigkeit in ihr Leben bringen. Von Jesus, dem „Dude am Kreuz“, könne man sich da schon was abgucken, findet Autor Friedemann Karig – aber einfach nur gut sein funktioniere auch nicht.

"Plus Eins"-Moderatorin Caro Korneli hat große Vorsätze. Sie will endlich ein guter Mensch werden. Das Lügen allerdings gehöre zum Menschen dazu, findet der Autor und Influencer Friedemann Karig, der sich für sein neues Buch gerade viel mit diesem Thema beschäftigt. Sein Fazit: "Der Mensch ist ein lügender Affe." Wir erzählen uns Geschichten, die unser Handeln rechtfertigen. Das sei völlig in Ordnung – denn komplett "lügenhygienisch und rein" könnten und wollten wir gar nicht leben.

Unsere Hörerin Ines hat sich mit der Frage an uns gewandt, wie man mit ständig feiernden und lärmenden Nachbarn umgehen soll. Bei "Stromberg"- und "Tatort"-Autor Ralf Husmann stößt sie damit auf offene Ohren. In unserer Rubrik "Die Antwort" bezeichnet Husmann das Phänomen Lärm als eine der größten Bedrohungen für die Menschheit. Weil alles um uns herum andauernd lärme, piepse und krache, nehme unsere Toleranz deutlich ab, befürchtet Husmann. Ob die anschwellende Lautstärke im Alltag schuld daran ist, dass aus Jürgen Drews nicht der Dalai Lama geworden ist? Auch das klären wir in dieser Ausgabe von "Plus Eins".