    Wie Frauen die Leipziger Musikszene des 18. Jahrhunderts prägten

    28:47 Minuten
    Podcast Audiothek Cover 2022 Deutschlandfunk Kultur
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    Heyder-Späth, Helga |
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