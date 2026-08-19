Wenn das Theater baden geht

Wie steht's um die demokratiefördernde Rolle von Kultur?

57:40 Minuten Vor der Berliner Volksbühne hat derzeit ein temporäres, kostenloses Freibad geöffnet. "Das Volksbad" lädt zum Schwimmen ein und sorgt für Diskussionsstoff © picture alliance / SZ Photo / Friedrich Bungert

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Die Debatte um das Berliner “Volksbad” zeigt, wie erhitzt das politische Klima derzeit ist. Vielleicht auch schon eine Art Vorgeschmack auf das, was auf die Kultur insgesamt zukommen könnte. Wie sollten sich die Theater wappnen?