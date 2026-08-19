Wenn das Theater baden geht

Wie steht's um die demokratiefördernde Rolle von Kultur?

57:40 Minuten
Das Volksbadmit blauem Wasser vor der Volksbühne in Berlin bei Nieselregen am Ruhetag.
Vor der Berliner Volksbühne hat derzeit ein temporäres, kostenloses Freibad geöffnet. "Das Volksbad" lädt zum Schwimmen ein und sorgt für Diskussionsstoff © picture alliance / SZ Photo / Friedrich Bungert
Burkhardt, Susanne; Philipp, Elena; von Hartz, Matthias, Laudenbach, Peter |
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Die Debatte um das Berliner “Volksbad” zeigt, wie erhitzt das politische Klima derzeit ist. Vielleicht auch schon eine Art Vorgeschmack auf das, was auf die Kultur insgesamt zukommen könnte. Wie sollten sich die Theater wappnen?
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