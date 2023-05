Weltnichtrauchertag

Suchtforscher: "Krisen haben Menschen vermehrt zur Zigarette greifen lassen"

08:02 Minuten Stress sei einer der Gründe, weshalb Menschen rauchen, erklärt Suchtforscher Kotz. Die Pandemie habe die Zahl der Rauchenden ansteigen lassen. Gerade im Homeoffice hätten viele Menschen wieder damit angefangen. © picture alliance / Westend61 / Joseffson

Kotz, Daniel · 31. Mai 2023, 06:50 Uhr

Mehr Menschen in Deutschland rauchen wieder. Trotz hoher Preise und gesundheitlicher Schäden greifen besonders Jüngere zur Zigarette - und geraten in die Abhängigkeit. Das liege auch an Corona und dem Ukraine-Krieg, sagt Suchtforscher Daniel Kotz.