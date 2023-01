Zum 100. Geburtstag von Joseph Weizenbaum

Joseph Weizenbaum war es nicht vorgezeichnet, ein Pionier der Computerwissenschaften zu werden. Er wurde am 8. Januar 1923 in Berlin geboren und floh 1935 mit seiner Familie in die USA. Dort studierte er Mathematik und entdeckte seine Faszination für die Computerwissenschaften.

Doch ist sein Name verbunden mit der Mahnung an die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, Verantwortung für ihr Tun zu übernehmen. Am eindringlichsten beschrieben in seinem Buch "Die Macht der Computer und die Ohnmacht der Vernunft".