Auftakt bei den Weihnachtsmärkten

In vielen deutschen Städten haben die Weihnachtsmärkte bereits geöffnet. "Wir merken, dass die Leute Lust auf Glühwein haben", sagt Kevin Kratzsch, Vize-Präsident des Deutschen Schaustellerbundes, der selbst auch Stände auf den Weihnachtsmärkten in Erfurt und Hannover betreibt.

Den Besuchern gehe es dabei aber nicht vor allem um Glühwein und Kartoffelpuffer, sondern um die besinnliche Vorweihnachtszeit, um Begegnungen und das Zelebrieren einer gemeinsamen Zeit. Danach gebe es gerade in schwierigen Zeiten ein großes Bedürfnis. "Wenn Menschen große Sorgen haben, braucht man Ventile, und da ist der Weihnachtsmarkt eine gute Möglichkeit, um mal abzuschalten in düsteren Zeiten."

Wer als Schausteller arbeite, entscheide sich für ein bestimmtes Leben, sagt Kratzsch. Viele hätten deshalb in der Coronazeit, als alle Weihnachtsmärkte zu waren, anderswo gearbeitet. "Aber es gab auch gute Hilfen vom Staat, die dazu beigetragen haben, dass sie jetzt wiederkommen konnten."

In der Vorweihnachtszeit sind die Weihnachtsmärkte ein wichtiger Ort der Begegnung © picture alliance / dpa / Philipp von Ditfurth

In diesem Jahr hätten die Menschen den Weg auf die Volksfeste wiedergefunden. "Es war eine sehr, sehr erfolgreiche Saison sowohl wirtschaftlich wie auch emotional, denn ganz viele Menschen haben gesagt: Schön, dass Ihr wieder da seid."

Weihnachtsmärkte seien natürlich kostspielig, so der Schausteller. Für seinen Kartoffelpufferstand in Hannover habe er drei Mitarbeiterinnen, die Unterkunft und Verpflegung benötigten, aber auch gut bezahlt würden. Allein das Fett zum Anbraten sei jetzt im Preis um hundert Prozent gestiegen.

Bei der Beleuchtung habe er schon lange auf eine komplette LED-Beleuchtung umgestellt, so Kratzsch. Das habe den Stromverbrauch stark gesenkt und sei nachhaltiger. In Hannover werde die Außenbeleuchtung erst mit der Dunkelheit angeschaltet statt wie früher schon am Vormittag.