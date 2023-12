Weihnachten in Nahost

Pfarrerin: "Versöhnungsarbeit muss es geben"

05:28 Minuten Heiligabend in Bethlehem: Viele Menschen leiden, die Lage sei unsicher, aber Juden, Muslime und Christen versuchten, einander zuzuhören - doch viele Narrative seien auch besorgniserregend, berichtet Pfarrerin Melanie Mordhorst-Mayer. © picture alliance / Anadolu / Wisam Hashlamoun

Mordhorst-Mayer, Melanie · 25. Dezember 2023, 12:10 Uhr

Wegen des Krieges gebe es an Weihnachten nur Gottesdienste und Gebete, keine Feiern, so Melanie Mordhorst-Mayer, Pfarrerin der evangelischen Gemeinde in Jerusalem. Die Menschen seien traumatisiert, aber man versuche, miteinander im Gespräch zu bleiben.