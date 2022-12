Wege zu Beethoven mit Lars Vorgt

Ludwig van Beethovens Tripelkonzert dürfte kurz vor dem 9. Juni 1804 zum ersten Mal erklungen sein, vermutlich im Rahmen zweier Proben im Wiener Palais Lobkowitz und mit dem Komponisten am Klavier. Die breite Wiener Öffentlichkeit erfuhr erst in der "Allgemeinen musikalischen Zeitung" vom 23. Juni 1808 von seiner Existenz. Es sei "ein ganz neues Concertino von Beethoven für Pianoforte, Violine und Violoncello mit Begleitung des Orchesters", das jedoch "keinen rechten Eingang" gefunden habe, da es "fast nur aus Passagen" bestehe, die "auf die drei Instrumente ziemlich gleich vertheilt sind, mit der Zeit aber, für den Zuhörer, wie für den Spieler, gleich ermüdend" seien.

Am 18. Februar 1808 fand im Leipziger Gewandhaus dann wohl die erste öffentliche Aufführung des bereits gedruckten Werkes statt, das nie einen Platz im Konzertleben einnehmen sollte wie das Violinkonzert oder die beiden letzten Klavierkonzerte, in deren zeitlicher Nähe es entstand. Wie die ersten Wiener Solisten hießen und ob Beethovens späterer Schüler Erzherzog Rudolf ursprünglich für den Klavierpart vorgesehen war, wie Anton Schindler behauptete, darüber schweigen sich die frühen Quellen aus. Mit der Beobachtung, dass das Stück von den Solisten meist "zu leicht genommen" werde, dürfte Beethovens Sekretär aber durchaus richtig gelegen haben.

Handelt es sich also tatsächlich um ein zweitklassiges Stück? Mehrere Musikergenerationen dürften diese Frage umstandslos bejaht haben. Zu den großen Ausnahmen gehörte der hellsichtige Johannes Brahms, der das Tripelkonzert mehrfach vom Klavier aus aufgeführt hat.

Dabei waren es Rostropowitsch selbst und seine Schüler, die in puncto Virtuosität endgültig mit den Geigern und Pianisten gleichzogen und die technischen Voraussetzungen dafür schufen, dass die Idee eines brillanten Klaviertrio-Konzerts heute angemessen umzusetzen ist. Zusammen mit David Oistrach und Swjatoslaw Richter hatte Rostropowitsch das Stück schon in den 1960er Jahren in Russland aufgeführt, Herbert von Karajan lud die drei Solisten daraufhin ein, es 1969 mit den Berliner Philharmonikern für die Schallplatte einzuspielen.