Was denken die Russen wirklich?

Vor eineinhalb Jahren begann der russische Angriffskrieg gegen die gesamte Ukraine. Seitdem beschäftigt auch die deutsche Öffentlichkeit die Frage: Was denken die Russen? Sind sie für diesen Krieg?

Fragen Sie sich das auch? Dann finden Sie eine erste Antwort beim unabhängigen russischen Meinungsforschungszentrum Lewada: Demnach befürworten 70 bis 75 Prozent der Menschen in Russland den Krieg in der Ukraine.

Dacht ich’s mir doch, denken Sie jetzt vielleicht, der Russe an und für sich hält zu seinem Putin. Solche Meinungsumfragen sind umstritten, zumal in einem autoritären System wie dem russischen.

Nur in einem Punkt sind sich die Soziologen einig: Starke Zustimmung zum Krieg lässt sich kaum finden – genauso wenig wie starke Ablehnung. Was also denkt die breite Mehrheit?