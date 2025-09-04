Koalitionsausschuss

Betonte Harmonie

05:09 Minuten
Markus Söder, Friedrich Merz, Bärbel Bas und Lars Klingbeil bei einer Pressekonferenz nach der Sitzung des Koalitionsausschusses von Union und SPD im Kanzleramt. Berlin, 03.09.2025
Spitzentreffen mit der Industrie und zügige Sozialreformen sollen nach dem Willen der Regierungskoalition im Herbst die Weichen für eine wirtschaftliche Erholung in Deutschland stellen © picture alliance / Geisler-Fotopress / Bernd Elmenthaler
Detjen, Stephan |
Nach einem holprigen Start und vielen Streitigkeiten haben die Koalitionsspitzen nun Einigkeit demonstriert. Kanzler Merz gestand Fehler ein und versprach einen besseren Umgang untereinander. Nun will man sich der Auto- und Stahlbranche zuwenden.
