Koalitionsausschuss

Betonte Harmonie

05:09 Minuten Spitzentreffen mit der Industrie und zügige Sozialreformen sollen nach dem Willen der Regierungskoalition im Herbst die Weichen für eine wirtschaftliche Erholung in Deutschland stellen © picture alliance / Geisler-Fotopress / Bernd Elmenthaler

Link kopieren/teilen Der Link wurde in die Zwischenablage kopiert.

Email Audio herunterladen

Nach einem holprigen Start und vielen Streitigkeiten haben die Koalitionsspitzen nun Einigkeit demonstriert. Kanzler Merz gestand Fehler ein und versprach einen besseren Umgang untereinander. Nun will man sich der Auto- und Stahlbranche zuwenden.