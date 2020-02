Was ist das wert? Von Luxus bis Langeweile

Moderation: Martin Böttcher

Bei der Bewertung von Dingen kommt es nicht unbedingt auf den Preis an. (imago images / Photocase)

Ein Thema. Vier Facetten. Das Ei als Luxuslebensmittel, Statussymbole in modernen Wohnküchen und das Ende der "guten Stube" interessieren uns. Außerdem: Wodurch wird Zeit wertvolle Zeit? Gedanken über Intensität und Langeweile.

Diese "Echtzeit" beschäftigt sich mit dem Wert der Dinge zwischen Aufwertungen, Abwertungen oder Neubewertungen.

Es geht um Grundnahrungsmittel, die zu Luxusartikeln stilisiert werden – hier speziell das Ei. Wir kosten Eier von Hühnern, die mit Kartoffelstampf, Sahne und sogar Ziegenmilch gemästet werden und bis zu vier Euro kosten können – pro Stück!

Wir blicken in Wohnwelten und fragen: Was muss eigentlich die moderne Wohnküche so hermachen? Jetzt, wo viele Architekten das Wohnzimmer, die "gute Stube", bei Neubauten gar nicht mehr mitdenken.

Über Verwertungslogik philosophieren

Und weil es bei Fragen des Wertes und der Bewertung ja nicht nur um Produkte geht, also Dinge, die man greifen kann, denken wir auch über den Wert der Zeit nach – außerhalb der Arbeitszeit. Wodurch wird diese Zeit wertvoll? Wir philosophieren mit Catherine Newmark über Intensität, Verwertungslogik und auch Langeweile.

Dazu passt unsere Geschichte aus Israel über den Preis des Ruhens. Hier geht es um die religiösen Regeln des Schabbats. Für die einen, die säkularen Bewohner der Küstenmetropole Tel Aviv, können sie eine Zumutung sein. Für die anderen geht die Wertschätzung der Ruhezeit im Großstadtalltag nicht weit genug. Zankapfel hier: Ein öffentlicher Linienbus, der auch am Freitagnachmittag und am Samstag unterwegs ist.