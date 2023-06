Der Läufer oder auch die Läuferin hat ein gefühltes Tempo, das ist immer so kenianisch - und ein realistisches Tempo, das ist dann eher so vielleicht brandenburgisch. Die große Kunst - und das ist die Zen-Aufgabe dabei - ist es, während man läuft, das Seitenstechen loszuwerden. Und das geht. Da muss man nur etwas für Läufer sehr Ungewohntes tun, nämlich zum Beispiel langsamer werden.

Die Intensität reduzieren, das Tempo drosseln - und auf den Atem achten: tiefe Atemzüge nehmen, bewusst und so ruhig wie möglich in den Bauch atmen - auch wenn sich dieser dann nach außen wölbt und nicht das dekorative Waschbrett zeigt.

Kuhly: "Wenn ich mich sportlich betätige, entziehe ich den Bauchorganen vermehrten Blutstrom, sodass diese Blutkreisläufe in Konkurrenz miteinander stehen. Das kann dazu führen, dass wenn ich mehr in der Muskulatur an Durchblutung brauche, dass es dann beispielsweise in Leber und Milz zu einer Minderdurchblutung kommen kann. Dann könnte es zu einem Kapselschmerz an den Organen kommen. Diese Organe haben eine Kapsel, und die Kapsel ist mit Schmerzrezeptoren versehen, sodass es da zu einer Schmerzübertragung kommen könnte."