Die Untersuchungen zur Natur des neuen Coronavirus begannen Anfang 2020 mit einem Stochern im Nebel. Während die einen versuchten, die Entwicklung von Virusvarianten zu verstehen und zukünftige Varianten vorauszusehen, richteten andere den Blick in die Vergangenheit und suchten nach dem möglichen Ursprung. Die damalige Hypothese lautete, es müsse von einer Fledermaus auf einen tierischen Zwischenwirt gesprungen sein und von dort zum Menschen. So kannte man es von älteren Corona-Viren und orientierte sich daran.

Wenige dachten an das Undenkbare: Ein Coronavirus kam aus Wuhan, wo auch an Coronaviren geforscht wurde. Gab es da etwa einen Zusammenhang? Man kannte aus der Vergangenheit auch schon Laborunfälle mit Corona-Viren.

Lässt sich überhaupt wissenschaftlich klären, wie das Coronavirus SARS-CoV-2 in die Welt kam?

In der Wissenschaft geht es oft um Wahrscheinlichkeiten. Experimentelle Ergebnisse werden statistisch ausgewertet und müssen strengen Kriterien genügen, um signifikant zu sein. Dann gilt eine Therapie als wirksam oder ein Pflanzenschutzmittel als ertragssteigernd.

Wie kann man aber zu einem eindeutigen Ergebnis kommen, wenn es um die Herkunft eines Virus geht? Und wenn man nicht alle notwendigen Daten zur Hand hat? Denn am Ende handelt es sich hier ja um eine Wahrheit, die Antwort auf eine einfache Ja-oder-Nein-Frage.

Zu den wichtigsten Eigenschaften guter Forschung gehören Unvoreingenommenheit, Zweifel und insbesondere Ergebnisoffenheit. Oft bedarf es langen Analysierens und Abwägens, bis eine fundierte Aussage getroffen werden kann. So lange bewegt sich der Erkenntnisprozess in einer bisweilen sogar unangenehmen Unbestimmtheit, mitunter jahrelang.

Die Berichte über die Erkenntnisse des Bundesnachrichtendienstes sowie britischer und amerikanischer Geheimdienste, die die Laborherkunft für das Coronavirus als bis zu 95 prozentiger wahrscheinlich beurteilen, sind ein solches Signal. Selbst die WHO betrachtet die Herkunft des Virus weiterhin als ungeklärt. In der Welt der Fachjournale gibt es zunehmend Veröffentlichungen, die zu einer der beiden Sichtweisen tendieren, oft mit großer Vehemenz, ebenso in der journalistischen Berichterstattung.