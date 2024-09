Was bewegt einen eigentlich noch so richtig? Wahlergebnisse vielleicht, falls sie denn überraschen. Oder Einzelschicksale, durch die Distanz der Berichterstattung wahrgenommen.

Sportliche Leistungen? Dazu hat sich der populäre Fußball zu sehr von der Basis entfernt und sind Randsportarten zu selten präsent. Ausgenommen bei Olympischen Spielen.



Bewegt einen aber das Bewegtsein dazu, sich selbst zu bewegen? Wie der Tennisboom in den Achtzigern oder noch ein Jahrzehnt zuvor die Trimm-Dich-Kampagne gegen den Speckansatz der westdeutschen Wohlstandsgesellschaft?



An Speckrollen mangelt es auch heute nicht, an Appellen Sport zu treiben auch nicht und in der multimedialen Welt kann man diese Aufrufe kinderleicht unter die Leute bringen. Bleibt also der Faktor „Gesellschaft", so scheint es.