Angriff auf Venezuela

Warum Trump „Fortunate Son“ als Kriegs-Soundtrack missbraucht

07:44 Minuten

„Fortunate Son“ war einst ein Protestlied gegen den Vietnamkrieg – jetzt wird es von Donald Trump als Soundtrack für Kriegsbilder verwendet. Dass die Absicht des Songs dadurch verzerrt wird, könnte Ahnungslosigkeit sein - aber auch politische Taktik.