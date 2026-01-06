Angriff auf Venezuela

Warum Trump „Fortunate Son“ als Kriegs-Soundtrack missbraucht

07:44 Minuten
Donald Trump steht im Dunkeln, nur sein Gesicht und die zum Gruß erhobene Hand sind zu sehen
Dass Trump „Fortunate Son“ unpassend benutzt, könnte Teil der rechten Agenda sein: Die Öffentlichkeit mit Widersprüchen fluten, dass niemand mehr unterscheiden kann, was wahr ist. © imago / ABACAPRESS
Walter, Klaus |
„Fortunate Son“ war einst ein Protestlied gegen den Vietnamkrieg – jetzt wird es von Donald Trump als Soundtrack für Kriegsbilder verwendet. Dass die Absicht des Songs dadurch verzerrt wird, könnte Ahnungslosigkeit sein - aber auch politische Taktik.
