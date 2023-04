80 Jahre Aufstand im Warschauer Ghetto

Als erster Repräsentant Deutschlands wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Mittwoch eine Rede bei der offiziellen Gedenkfeier zur Erinnerung an den Aufstand im Warschauer Ghetto in der polnischen Hauptstadt halten. Auf Einladung des polnischen Präsidenten Andrzej Duda wird Steinmeier gemeinsam mit dem israelischen Präsidenten Isaac Herzog an der Gedenkfeier teilnehmen. Die Einladung aus Warschau erfülle Steinmeier mit Dankbarkeit und Demut, hieß es aus dem Bundespräsidialamt. An den Widerstand der Unterdrückten und Verfolgten erinnert in Warschau das „Denkmal der Helden des Ghettos“, vor dem die Gedenkfeierlichkeiten stattfinden sollen. Als 1970 der damalige Bundeskanzler Willy Brandt (SPD) bei einem Besuch in Polen vor dem Mahnmal niederkniete, ging das Bild um die Welt und als wichtige Versöhnungsgeste in die Geschichte ein. Steinmeier will in Warschau noch weitere Termine wahrnehmen, die im Zeichen der Geschichte und der deutsch-polnischen Aussöhnung stehen. Geplant sind unter anderem ein Gespräch mit Zeitzeugen sowie die Teilnahme an einem Gottesdienst in der Nozyk-Synagoge, die als einziges jüdisches Gotteshaus in Warschau den Zweiten Weltkrieg überstand.