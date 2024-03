Ziel ist der Rückgewinn der Alltagskompetenz und der Eigenständigkeit, also den Rollator auch wieder loszuwerden. Zu früh an den Rollator gebunden zu sein, bedeutet fast verschenkte Jahre. Man baut eigene Strukturen, Muskulatur, Haltung, einfach Kompetenz ab, wenn man sich an den Rollator bindet.

Sportlehrer Larson Lechler