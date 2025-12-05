Walter-Lübcke-Statue

Spektakel, Provokation oder gute Erinnerungskultur?

34:54 Minuten
Eine lebensgroße Statue des ermordeten CDU-Politikers Walter Lübcke steht vor der CDU-Parteizentrale in Berlin. Ein Bauzaun dahinter ist mit Blumen und Bildern geschmückt.
Aktivisten des Zentrums für Politische Schönheit stellten eine Statue des ermordeten CDU-Politikers Walter Lübcke vor die CDU-Parteizentrale. Es gab Zuspruch aber auch harsche Kritik. © picture alliance / dpa / Markus Lenhardt
Klemenz, Franziska; Heiser, Jörg |
Aktivisten des Zentrums für Politische Schönheit haben dem von einem Rechtsextremen ermordeten CDU-Politiker Walter Lübcke ein Denkmal gesetzt. Sieht so gute Erinnerungskultur aus? Außerdem Thema: Der Hass, der bisexuelle Stars wie Lady Gaga trifft.
Mehr zur Lübcke-Statue und zum Umgang mit der AfD
