Stefan Marschall, Politikprofessor an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, erkennt in seiner Forschung, dass der Wahl-O-Mat beim Wissenserwerb hilft. Die Nutzer verstünden besser, welche Themen bei der Wahl verhandelt werden und welche Positionen die Parteien dazu haben.

Das Wahlprogramm der AfD klinge längst nicht so populistisch, rechtsextremistisch oder rechtsradikal wie Aussagen in Chatgruppen der AfD, so Stecker. "Wir wissen, dass die AfD eine doppelgesichtige Partei ist und in den offiziellen Verlautbarungen vielleicht nicht die Dinge verkündet, an die manche in dieser Partei glauben", erklärt der Politikwissenschaftler.