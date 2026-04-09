Wahlen in Bulgarien

Der Aufstand der Jugend verändert das Land

24:47 Minuten
Junge bulgarische Frauen schmücken am Lazarkata, einem traditionellen bulgarischen Feiertag ihr Haar bunt und üppig und ziehen mit Liedern und Tänzen durch das Dorf, um zu zeigen, daß sie bereit sind, zu heiraten.
Junge Bulgarinnen zwischen Traditon und Zukunft am Lazarkata, einem traditionellen bulgarischen Feiertag am Samstag vor Ostern (Lazarus-Samstag) © Imago / imagebroker / Emil Djumailiev
Diljana Lambreva, David Freches, Margarete Wohlan |
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Sie ist jung und politisch interessiert: die Gen Z in Bulgarien. Auf Druck ihrer Proteste Ende 2025 trat die Regierung der konservativen GERB-Partei zurück. Am 19. April finden deshalb in Bulgarien die achten Parlamentswahlen seit 2021 statt.
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