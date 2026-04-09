Wahlen in Bulgarien
Junge Bulgarinnen zwischen Traditon und Zukunft am Lazarkata, einem traditionellen bulgarischen Feiertag am Samstag vor Ostern (Lazarus-Samstag) © Imago / imagebroker / Emil Djumailiev
Der Aufstand der Jugend verändert das Land
24:47 Minuten
Sie ist jung und politisch interessiert: die Gen Z in Bulgarien. Auf Druck ihrer Proteste Ende 2025 trat die Regierung der konservativen GERB-Partei zurück. Am 19. April finden deshalb in Bulgarien die achten Parlamentswahlen seit 2021 statt.