Wahlen in Bulgarien

Der Aufstand der Jugend verändert das Land

24:47 Minuten Junge Bulgarinnen zwischen Traditon und Zukunft am Lazarkata, einem traditionellen bulgarischen Feiertag am Samstag vor Ostern (Lazarus-Samstag) © Imago / imagebroker / Emil Djumailiev

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Sie ist jung und politisch interessiert: die Gen Z in Bulgarien. Auf Druck ihrer Proteste Ende 2025 trat die Regierung der konservativen GERB-Partei zurück. Am 19. April finden deshalb in Bulgarien die achten Parlamentswahlen seit 2021 statt.